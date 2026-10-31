Рахунки комунальних підприємств Торецької громади зросли майже вчетверо: кому та за що заборгували

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За девʼять місяців 2026 року кредиторська заборгованість комунальних підприємств Торецької громади зросла з 2,5 до майже 10 мільйонів гривень. Найбільша частина цієї суми припадає на медичне обладнання для Центральної міської лікарні, яка продовжує працювати в релокації. Водночас підприємство “Торецьккомсервіс” має майже 2 мільйони гривень несплаченого ПДВ, але погасило частину інших боргів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Торецької міської військової адміністрації на інформаційний запит.

Станом на 1 жовтня 2026 року кредиторська заборгованість комунальних підприємств громади становила 9 млн 985 тис. грн.

Для довідки: Кредиторська заборгованість — це кошти, які підприємство має сплатити за отримані товари, послуги або за іншими зобов’язаннями. Водночас не всі такі суми обов’язково є простроченими боргами: частина платежів може ще не мати порушеного терміну оплати. У відповіді військової адміністрації не уточнили, які саме зобов’язання вже прострочені.

Понад 7 млн грн за медичне обладнання: найбільша заборгованість у Торецької лікарні

Найбільше неоплачених зобовʼязань серед комунальних підприємств громади має Центральна міська лікарня Торецька. Станом на початок жовтня її кредиторська заборгованість становила 7 млн 264 тис. грн.

Майже вся ця сума — 7,4 млн грн — припадає на медичне обладнання. Ще 210 тис. грн заклад має сплатити за оренду приміщень.

Після окупації Торецька лікарня продовжує працювати в релокації. Її стаціонар розташований у Ружині на Житомирщині, а амбулаторну допомогу пацієнти можуть отримати в Софіївській Борщагівці Київської області.

Заборгованість має й Центр первинної медико-санітарної допомоги Торецька. На 1 жовтня вона становила 558 тис. грн.

Найбільші неоплачені зобов’язання закладу стосуються:

медичного обладнання — 245 тис. грн;

дизельного пального — 154 тис. грн;

оренди приміщень — 127 тис. грн.

Загалом на два медичні заклади припадає понад 7,8 млн грн, або близько 78% усієї кредиторської заборгованості комунальних підприємств громади.

Майже 2 млн грн несплаченого ПДВ: які борги має Торецьккомсервіс

Основна частина зобовʼязань комунального підприємства “Торецьккомсервіс” повʼязана з податками.

Зокрема, установа не сплатила майже 2 млн грн податку на додану вартість (ПДВ). Це найбільша сума її зобов’язань. За девʼять місяців 2026 року вона не змінилася.

Водночас частину інших боргів підприємству вдалося скоротити. Зокрема, на початку року воно мало 251 тис. грн заборгованості із земельного податку, але станом на жовтень цю суму погасили.

Зменшилася й заборгованість із податку на доходи фізичних осіб — зі 188 тис. до 34 тис. грн.

Разом із цим у підприємства зʼявилися нові зобовʼязання. Серед них — 43 тис. грн пені із земельного податку та ще 84 тис. грн пені за електроенергію, нарахованої за рішенням суду.

Бюджетні установи Торецької громади мають ще понад 1,5 мільйона гривень неоплачених зобовʼязань

Кредиторську заборгованість мають не лише комунальні підприємства, а й бюджетні установи Торецької громади.

Станом на 14 жовтня 2026 року вона становила 1 млн 550 тис. грн. На початку року, за даними військової адміністрації, таких зобовʼязань не було.

Найбільші суми припадають на:

пальне — 406 тис. грн;

ноутбуки — 297 тис. грн;

лікарняні виплати коштом Пенсійного фонду — 210 тис. грн.

Ці 1,5 мільйона гривень обліковуються окремо від заборгованості комунальних підприємств, яка на початок жовтня становила майже 10 мільйонів гривень.

Раніше ми розповідали, про те, скільки Торецька громада витрачає на утримання установ, які через окупацію працюють в інших містах України.