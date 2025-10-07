У трьох селах Слов’янської громади безоплатно вакцинуватимуть тварин від сказу: як записатися

Вакцинація тварин. Ілюстративне фото: "Терра Вет"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Наступного тижня у трьох селах Слов’янської громади проведуть планові щеплення домашніх улюбленців. Вакцинація безоплатна, однак за послуги ветеринара доведеться заплатити. Як потрапити на прийом — читайте далі.

Про це повідомили у Слов’янській МВА.

Там кажуть, що наступного тижня Слов’янська міська державна лікарня ветеринарної медицини проведе планову вакцинацію домашніх улюбленців від сказу:

14 та 16 жовтня — селище Билбасівка;

16 жовтня — село Торець;

17 жовтня — селище Суханівка (Андріївка).

У ці дні щеплення проводитимуть з 8:30 до 15:00. Сама ж вакцина безоплатна, однак за послуги ветеринара доведеться платити — 25 гривень.

Додаткову інформацію та консультації можна отримати за цими номерами телефонів: +38 (066) 079-50-86 та +38 (050) 528-00-58.

“Фахівці наголошують: обов’язково вакцинуйте своїх улюбленців! Сказ є смертельним для тварин та людей. Ліків проти нього не існує, щеплення є єдиною профілактикою”, — пишуть у ВА.

Нагадаємо, через російську атаку ввечері 4 жовтня у Слов’янську без блакитного палива залишилися більш як 150 квартир. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхівку.