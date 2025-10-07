Підтримати
У трьох селах Слов’янської громади безоплатно вакцинуватимуть тварин від сказу: як записатися

Богдан Комаровський
У трьох селах Слов'янської громади безоплатно вакцинуватимуть тварин від сказу: як записатися
Вакцинація тварин. Ілюстративне фото: "Терра Вет"

Наступного тижня у трьох селах Слов’янської громади проведуть планові щеплення домашніх улюбленців. Вакцинація безоплатна, однак за послуги ветеринара доведеться заплатити. Як потрапити на прийом — читайте далі.

Про це повідомили у Слов’янській МВА. 

Там кажуть, що наступного тижня Слов’янська міська державна лікарня ветеринарної медицини проведе планову вакцинацію домашніх улюбленців від сказу:

  • 14 та 16 жовтня — селище Билбасівка;
  • 16 жовтня — село Торець;
  • 17 жовтня — селище Суханівка (Андріївка). 

У ці дні щеплення проводитимуть з 8:30 до 15:00. Сама ж вакцина безоплатна, однак за послуги ветеринара доведеться платити — 25 гривень. 

Додаткову інформацію та консультації можна отримати за цими номерами телефонів: +38 (066) 079-50-86 та +38 (050) 528-00-58.

“Фахівці наголошують: обов’язково вакцинуйте своїх улюбленців! Сказ є смертельним для тварин та людей. Ліків проти нього не існує, щеплення є єдиною профілактикою”, — пишуть у ВА. 

Нагадаємо, через російську атаку ввечері 4 жовтня у Слов’янську без блакитного палива залишилися більш як 150 квартир. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхівку. 

