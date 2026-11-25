Об’єднаний простір медичної допомоги Торецької громади в Трускавці. Фото: Донецька ОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Трускавці відкрили обʼєднаний простір медичної допомоги, у якому працюватимуть амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги та відділення міської лікарні з Торецька. Відвідати його можуть переселенці Донеччини, а серед послуг — від консультацій до комплексної реабілітації. Розповідаємо, де запрацював осередок.

Про відкриття повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, в обʼєднаному просторі обʼєднали зусилля дві команди лікарів з Торецька. Зокрема, відтепер під одним дахом працюватимуть амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги та відділення міської лікарні. Серед послуг, які там можна отримати:

консультації сімейних лікарів;

педіатрів та профільних спеціалістів;

медичні обстеження (зокрема участь у державній програмі “Скринінг здоров’я 40+”);

комплексну реабілітацію;

лікування в денному стаціонарі (зокрема терапевтичного, неврологічного та кардіологічного профілів).

Простір відкритий для жителів Торецької громади, всіх переселенців з Донеччини, а також місцевих мешканців, які потребують медичної підтримки. Відвідати його можна за адресою: м. Трускавець, вул. Данишилиних, 64 (територія центральної міської лікарні), уточнила Вільному Радіо директорка КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Торецька” Анна Рябова.

Гаряча лінія ЦПМСД м. Торецька: +38 (099) 082-64-93, +38 (068) 694-78-89, +38 (068) 760-82-42.

Контакти Центральної міської лікарні м. Торецька: +38 (068) 667-04-02, +38 (075) 695-78-80.

Нагадаємо, влада Торецька спрямувала на підтримку переселенців громади ще понад 1 мільйон гривень. Допомогу розподілять за сімома напрямками: від виплат людям у скруті та багатодітним родинам до мобілізованих військових.