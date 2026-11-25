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У Трускавці відкрили обʼєднаний простір медичної допомоги, у якому працюватимуть амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги та відділення міської лікарні з Торецька. Відвідати його можуть переселенці Донеччини, а серед послуг — від консультацій до комплексної реабілітації. Розповідаємо, де запрацював осередок.
Про відкриття повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, в обʼєднаному просторі обʼєднали зусилля дві команди лікарів з Торецька. Зокрема, відтепер під одним дахом працюватимуть амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги та відділення міської лікарні. Серед послуг, які там можна отримати:
Простір відкритий для жителів Торецької громади, всіх переселенців з Донеччини, а також місцевих мешканців, які потребують медичної підтримки. Відвідати його можна за адресою: м. Трускавець, вул. Данишилиних, 64 (територія центральної міської лікарні), уточнила Вільному Радіо директорка КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Торецька” Анна Рябова.
Нагадаємо, влада Торецька спрямувала на підтримку переселенців громади ще понад 1 мільйон гривень. Допомогу розподілять за сімома напрямками: від виплат людям у скруті та багатодітним родинам до мобілізованих військових.