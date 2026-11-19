Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Торецька спрямувала на підтримку переселенців громади ще понад 1 мільйон гривень. Допомогу розподілять за сімома напрямками: від виплат людям у скруті та багатодітним родинам до мобілізованих військових. Розповідаємо детальніше, кому і скільки передбачили.

Про це повідомили у Торецькій МВА.

Там розповіли, що 19 листопада спрямували на підтримку вихідців з громади 1 мільйон 18 тисяч гривень. Забезпечити виплати доручили Управлінню соціального захисту населення Торецької міської військової адміністрації.

Найбільше із зазначеної суми отримають переселенці, які перебувають в складних життєвих обставинах. Йдеться про сімʼї з дітьми, людей з інвалідністю І та ІІ груп, а також літні пенсіонери: їм нарахують загалом 550 тисяч гривень. Усього підтримка розрахована на 92 мешканців.

Також частину загальної суми спрямують на допомогу 13 онкохворим та тяжкохворим громадянам на лікування й діагностику — 195 тисяч гривень. Решту суми з бюджету розподілили за такими напрямками:

110 000 грн — 5 багатодітним сімʼям та родинам з дітьми з інвалідністю;

— 5 багатодітним сімʼям та родинам з дітьми з інвалідністю; 133 120 грн — 4 людям, яких призвали на військову службу під час мобілізації.

— 4 людям, яких призвали на військову службу під час мобілізації. 10 000 грн — 1 сім’ї на придбання твердого пічного побутового палива для проходження осінньо-зимового періоду 2026 року;

— 1 сім’ї на придбання твердого пічного побутового палива для проходження осінньо-зимового періоду 2026 року; 20 000 грн — 2 сім’ям, в яких виховуються діти, які мають тяжкі/тривалі захворювання, але інвалідність не встановлена;

Нагадаємо, для дітей із Торецької громади віком 4-6 років продовжується реєстрація на навчання в “Розумному їжачку” у навчальному році 2026-2027. Це дитячий садок, який працює в онлайн-форматі для малечі старшого дошкільного віку. Там вони готуються до школи незалежно від поточного місця проживання.