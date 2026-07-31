Рюкзаки для дітей в центрі "ЯМаріуполь". Ілюстративне фото від Маріупольської міськради

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Від понеділка, 3 серпня, у центрах підтримки переселенців із Маріупольської громади “ЯМаріуполь” відновиться видача шкільних рюкзаків для дітей, які цьогоріч вперше підуть до першого класу. У 2026-му так допомогти планують близько 480 дітям.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

“Уже п’ятий рік поспіль допомагаємо маріупольським родинам підготувати першокласників до школи. За цей час дітям передали майже 1500 рюкзаків. Допомога у підготовці до навчального року є одним із важливих запитів маріупольських родин.

Тому, крім забезпечення необхідним шкільним приладдям, для майбутніх першокласників діє окремий проєкт освітньої підготовки. Це не лише практична допомога, а й прояв турботи, який допомагає дітям зберігати зв’язок із Маріуполем”, — заявив начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко.

Отримати рюкзак можна у будь-якому центрі “ЯМаріуполь”. Заяви також приймають мобільні офіси, які працюють у громадах, де немає стаціонарних центрів. Контакти та мапа цих центрів доступні за посиланням.

Для оформлення допомоги одному з батьків або законному представнику дитини потрібно подати заяву та надати такі документи:

оригінал і копію паспорта;

оригінал і копію довідки про реєстрацію місця проживання (для власників ID-картки);

оригінал і копію свідоцтва про народження дитини;

оригінал і копію ІПН заявника та дитини;

оригінал і копію довідки ВПО заявника та дитини;

оригінал довідки із закладу освіти про зарахування дитини до першого класу у 2026–2027 навчальному році.

Після перевірки документів рюкзак видають одразу на місці, уточнили в Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, з 1 серпня 2026 року в Маріупольській громаді розпочнуть прийом заяв на два види матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць України. Отримати їх можуть діти зниклих безвісти під час служби, загиблих і померлих військових, а також сім’ї зниклих безвісти за особливих обставин у 2026 році. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що для цього потрібно.