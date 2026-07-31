Жителі Маріупольської громади можуть отримати матеріальну допомогу до Дня захисників і захисниць України: як податися

Допомога до Дня захисників і захисниць України. Ілюстративне фото: Маріупольська міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З 1 серпня 2026 року в Маріупольській громаді розпочнуть прийом заяв на два види матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць України. Отримати їх можуть діти зниклих безвісти під час служби, загиблих і померлих військових, а також сім’ї зниклих безвісти за особливих обставин у 2026 році. Розповідаємо, що для цього потрібно.

Про цю можливість повідомили в Маріупольській міській раді.

Там розповіли, що надавати допомогу будуть в межах програми “Маріуполь з повагою до Вас”. Претендувати на неї можуть люди, які на 24 лютого 2022 року мали зареєстроване або задеклароване місце проживання в Маріупольській громаді або перебували там на обліку як ВПО, або ж ті, хто мають таку реєстрацію на дату звернення по виплату.

Щоб оформити допомогу, жителям потрібно подати заяву та пакет документів для одного з центрів “ЯМаріуполь”.

Як податися на допомогу для дітей зниклих безвісти під час служби, загиблих і померлих захисників і захисниць

Розмір такої допомоги складає 5 000 гривень на кожну дитину до 18 років.

Щоб податися на неї, до заяви треба додати такі документи:

копію документа, що посвідчує особу громадянина України (наприклад, сторінки з даними про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження та відомості про задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування (за наявності)).

Якщо документи подає законний представник чи уповноважений, знадобляться копії документів, що посвідчують особу людей, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженому представляти їхні інтереси.

витяг з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування;

копію довідки РНОКПП (крім людей, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера через релігійні переконання, повідомили про це відповідні органи і мають спеціальну відмітку в паспорті);

копію довідки про взяття на облік ВПО або електронну довідку разом із унікальним електронним ідентифікатором — QR-кодом, штрих-кодом або цифровим кодом (для ВПО);

копію довідки про взяття на облік, виданої органом соціального захисту Маріупольської міської ради, або відомостей з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО (для людей, які до 24 лютого 2022 року перебували на обліку ВПО у громаді);

копію свідоцтва про народження дитини;

копію посвідчення про надання статусу члена сім’ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України;

копію свідоцтва про смерть загиблого або померлого захисника чи захисниці України;

копію документа встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім’ї зниклого безвісти за особливих обставин, або витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин (у разі наявності);

довідку про реквізити розрахункового рахунку, відкритого в банку (за стандартом IBAN).

Як податися на допомогу для сімей зниклих безвісти за особливих обставин у 2026 році



Розмір такої допомоги складає 25 000 гривень на сім’ю. Зауважимо, що подати заяву на неї можна буде лише до 15 вересня 2026 року.



Перелік документів до заяви такий:

копію документа, що посвідчує особу громадянина України (наприклад, сторінки з даними про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження та відомості про задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування (за наявності)).

Якщо документи подає законний представник чи уповноважений, знадобляться копії документів, що посвідчують особу людей, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженому представляти їхні інтереси.

копію довідки РНОКПП (крім людей, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера через релігійні переконання, повідомили про це відповідні органи і мають спеціальну відмітку в паспорті);

копію довідки про взяття на облік ВПО або електронну довідку разом із унікальним електронним ідентифікатором — QR-кодом, штрих-кодом або цифровим кодом (для ВПО);

копію довідки про взяття на облік, виданої органом соціального захисту Маріупольської міської ради або відомостей з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО (для людей, які до 24 лютого 2022 року перебували на обліку ВПО у громаді);

копію документа встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім’ї зниклого безвісти за особливих обставин, або витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин (у разі наявності);

копію документів, що підтверджують родинні відносини зі зниклою за особливих обставин людиною (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, рішення суду про встановлення факту родинних відносин та інші документи, що визначені законом і підтверджують родинні відносини) для тих, кому надається матеріальна допомога;

довідку про реквізити розрахункового рахунку, відкритого в банку (за стандартом IBAN).



Раніше ми розповідали, що маріупольці подали понад 10 тисяч заяв до міжнародного Реєстру збитків для України від початку 2026 року.