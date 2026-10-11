 У ЦНАПі Іллінівської громади 12 жовтня будуть недоступні деякі послуги “Дії”: перелік
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У ЦНАПі Іллінівської громади 12 жовтня будуть недоступні деякі послуги через “Дію”: які саме

Олена Русінова
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У понеділок, 12 жовтня, у ЦНАПі Іллінівської громади тимчасово не надаватимуть частину послуг, повʼязаних із порталом “Дія”. Зокрема, обмеження стосуватимуться оформлення компенсацій за пошкоджене або знищене житло, бронювання коштів за житловими сертифікатами, а також деяких послуг для ветеранів і членів їхніх родин.

Про це повідомили в Іллінівській сільській військовій адміністрації.

За інформацією місцевої влади, 12 жовтня у ЦНАПі будуть недоступні такі послуги порталу “Дія”:

  • “єМалятко” — комплексна послуга для батьків новонароджених дітей;
  • “єДекларація”;
  • подання повідомлень про пошкоджене майно;
  • оформлення компенсацій за пошкоджене або знищене майно;
  • надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • оформлення статусу члена сімʼї загиблого або померлого захисника чи захисниці України;
  • бронювання коштів за житловим сертифікатом;
  • отримання витягу про несудимість;
  • оформлення відстрочок через ЦНАП.

Також у повідомленні громади серед тимчасово недоступних послуг згадують реєстрацію терміналів Starlink через поштові відділення та “Медчекап”.

У громаді не повідомили, з чим повʼязані тимчасові обмеження та коли саме роботу перелічених послуг відновлять.

Нагадаємо, що переселенці з Донецької області зможуть безкоштовно проконсультуватися з юристами 16 жовтня. Фахівці благодійного фонду “Право на захист” працюватимуть у Центрі підтримки ВПО “СЕЛИДОВЕ.UA” на Київщині.

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