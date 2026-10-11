У ЦНАПі Іллінівської громади 12 жовтня будуть недоступні деякі послуги “Дії”: перелік

Послуги для населення на порталі “Дія”. Ілюстративне фото: “Дія”

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У понеділок, 12 жовтня, у ЦНАПі Іллінівської громади тимчасово не надаватимуть частину послуг, повʼязаних із порталом “Дія”. Зокрема, обмеження стосуватимуться оформлення компенсацій за пошкоджене або знищене житло, бронювання коштів за житловими сертифікатами, а також деяких послуг для ветеранів і членів їхніх родин.

Про це повідомили в Іллінівській сільській військовій адміністрації.

За інформацією місцевої влади, 12 жовтня у ЦНАПі будуть недоступні такі послуги порталу “Дія”:

“єМалятко” — комплексна послуга для батьків новонароджених дітей;

“єДекларація”;

подання повідомлень про пошкоджене майно;

оформлення компенсацій за пошкоджене або знищене майно;

надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

оформлення статусу члена сімʼї загиблого або померлого захисника чи захисниці України;

бронювання коштів за житловим сертифікатом;

отримання витягу про несудимість;

оформлення відстрочок через ЦНАП.

Також у повідомленні громади серед тимчасово недоступних послуг згадують реєстрацію терміналів Starlink через поштові відділення та “Медчекап”.

У громаді не повідомили, з чим повʼязані тимчасові обмеження та коли саме роботу перелічених послуг відновлять.

Нагадаємо, що переселенці з Донецької області зможуть безкоштовно проконсультуватися з юристами 16 жовтня. Фахівці благодійного фонду “Право на захист” працюватимуть у Центрі підтримки ВПО “СЕЛИДОВЕ.UA” на Київщині.