У ЦНАПі Іллінівської громади 12 жовтня будуть недоступні деякі послуги “Дії”: перелік

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У понеділок, 12 жовтня, у ЦНАПі Іллінівської громади тимчасово не надаватимуть частину послуг, повʼязаних із порталом “Дія”. Зокрема, обмеження стосуватимуться оформлення компенсацій за пошкоджене або знищене житло, бронювання коштів за житловими сертифікатами, а також деяких послуг для ветеранів і членів їхніх родин.
Про це повідомили в Іллінівській сільській військовій адміністрації.
За інформацією місцевої влади, 12 жовтня у ЦНАПі будуть недоступні такі послуги порталу “Дія”:
Також у повідомленні громади серед тимчасово недоступних послуг згадують реєстрацію терміналів Starlink через поштові відділення та “Медчекап”.
У громаді не повідомили, з чим повʼязані тимчасові обмеження та коли саме роботу перелічених послуг відновлять.
Нагадаємо, що переселенці з Донецької області зможуть безкоштовно проконсультуватися з юристами 16 жовтня. Фахівці благодійного фонду “Право на захист” працюватимуть у Центрі підтримки ВПО “СЕЛИДОВЕ.UA” на Київщині.