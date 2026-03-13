Шахтарськ в окупації. Ілюстративне фото з джерел окупантів

У місті, яке з 2014 року перебуває під контролем так званої “ДНР”, нібито виявили понад тисячу “безхазяйних квартир”. Чверть із них уже привласнили за рішеннями окупаційного “суду”.

Про це повідомили пропагандисти з посиланням на очільника так званого “Шахтарського муніципального округу” Олександра Шатова.

Протягом якого періоду окупанти начебто виявили квартири без власників, Шатов не уточнює. Та в окупаційній адміністрації вже тривають процеси присвоєння цього майна. Відбирають його через так званий “суд”.

“З ознаками безхазяйного ми виявили понад 1 тисячу [квартир]. По понад 300 квартирах ми подали документи до суду, і вже понад 250 у нас позитивних рішень суду”, — розповів псевдопосадовець.

За його словами, щодо відібраних квартир уже готують план ремонту — начебто тільки після цього їх зможуть віддати іншим людям. Розробкою плану займаються так звані “муніципалітет” і “уряд ДНР”.

Раніше ми розповідали, що окупанти наобіцяли прибрати терикони, відремотувати й побудувати нову інфраструктуру й дороги в тимчасово окупованому Єнакієвому. Це вони нібито мають зробити до 2045 року.