У вересні на Донеччині вигоріло понад 18 гектарів рослинності: деталі

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У вересні 2026 року на відкритих територіях Донецької області зареєстрували 17 пожеж. Загальна площа знищеної рослинності склала понад 18 гектарів. В 11 випадках причиною займання стали російські обстріли.

Про це Вільному Радіо розповів речник Головного управління ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.

За його словами, всього в екосистемах впродовж вересня 2026 року зафіксували 17 пожеж: 11 із них виникли внаслідок обстрілів РФ, а ще шість — з інших причин.

Найбільше пожеж в екосистемах у вересні зафіксували у Черкаській та Слов’янській громадах. Масштабних пожеж на відкритих територіях протягом місяця не було.

Для порівняння, у серпні 2026 року на Донеччині зареєстрували 37 пожеж на відкритих територіях, які знищили 21 гектар рослинності. Тоді 16 займань сталися через російські обстріли.

Загалом станом на перше жовтня 2026 року на Донеччині вогонь знищив близько 264 гектарів сухої рослинності. Від початку року в області виникло 190 пожеж на відкритих територіях.

Російські обстріли та активність дронів продовжують ускладнювати роботу рятувальників. Через атаки та наближеність лінії фронту до населених пунктів вони не завжди можуть безпечно дістатися до місця пожежі.

“Щоденна велика кількість обстрілів і дронова активність негативно вплинули на нашу роботу, тому що пожежі ліквідовувати стає дедалі важче через атаки на рятувальників і наближеність лінії фронту до населених пунктів”, — зазначив Станіслав Балдін.

Раніше ми розповідали, що через постійні обстріли рятувальники на Донеччині працюють лише у 12 громадах області. На виклики можуть виїжджати 9 екіпажів, які, зокрема, гасять пожежі після російських обстрілів, знешкоджують вибухонебезпечні предмети та евакуюють цивільних.