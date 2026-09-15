У Вінниці запрацювала релокована зі Словʼянська амбулаторія (адреса)

Релокована зі Словʼянська амбулаторія у Вінниці. Фото: Донецька ОВА

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У Вінниці запрацювала амбулаторія первинної медицини Слов’янської громади. Це її перший медичний заклад, який евакуювали до більш безпечного регіону.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, на вересень 2026-го у Вінниці та області мешкають понад чотири тисячі евакуйованих зі Словʼянської громади жителів. Тож саме там вирішили відкрити амбулаторію — перший релокований медичний заклад.

Невдовзі там працюватимуть словʼянські сімейні лікарі. Декларації з ними можуть укладати дорослі та діти, зокрема внутрішньо переміщені люди. На ремонт орендованого приміщення громада спрямувала 400 тисяч гривень.

Амбулаторія працює за адресою: Вінниця, вул. Стельмаха, 43А. Відвідати її можна за графіком: понеділок-пʼятниця з 08:00 до 18:00, субота — з 08:00 до 15:00.

Нагадаємо, інфекційна лікарня з Костянтинівки, яка працює у селищі Борова на Київщині, шукає підрядника для ремонту орендованого лікувального корпусу. Там планують оновити кабінети й електрику, замінити частину дверей та зробити нову бетонну відмостку. На роботи заклали понад 1,5 млн грн, їх планують завершити до кінця 2026 року.