У Волноваській громаді поранені цивільні, які працювали для оборони, можуть отримати підтримку з бюджету: деталі | Вільне Радіо

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Комунальники, які ремонтували обладнання після обстрілів, працівники військової адміністрації і критичних підприємств можуть отримати матеріальну допомогу для відновлення після поранення. 50 тисяч гривень одноразової виплати передбачили для цивільних цих категорій з Волноваської громади.

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Волноваської МВА Івана Лубінця.

Цивільні з Волноваської громади, які дістали поранення, контузію чи каліцтво під час виконання рішень чи завдань ВА, можуть отримати грошову допомогу у 50 тисяч гривень.

На кого розповсюджується ця виплата:

державні службовці (наприклад, працівники військових адміністрацій);

посадовці місцевого самоврядування;

працівники критичної інфраструктури.

Під ці категорії можуть підпадати енергетики, газовики, працівники водоканалів і теплових мереж, які ремонтували обладнання після обстрілів за завданням ВА, працівники комунальних служб, залучені до відновлення життєзабезпечення, працівники ВА, поранені під час евакуації, доставки гуманітарної допомоги чи інших завдань ВА.

Для отримання виплати необхідно до 15 грудня подати заяву з електронним підписом заявника та документи:

документ, що посвідчує особу громадянина України;

довідка ІПН;

витяг з реєстру громади про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

довідка про взяття на облік ВПО;

документи, які пов’язують факт отримання поранення/контузії/каліцтва заявника з виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків під час виконання рішень/завдань військових адміністрацій;

медичні документи про стан здоров’я заявника;

реквізити розрахункового рахунку.

Рішення про виплату приймають протягом місяця з подачі документів.

Подати документи необхідно до ЦНАПу Волноваської громади: [email protected]. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(066) 364-94-00;

(095) 888-63-48.

Нагадаємо, через майже 4 роки Волноваська ВА відкрила розпорядження.