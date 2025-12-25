Уряд змінює правила роботи “пунктів незламності”. Ілюстративне фото: ДСНС

В Україні змінюють правила роботи “пунктів незламності”. Відтепер у кожному з них має бути стабільний інтернет, який працюватиме навіть під час відключень електроенергії. Розповідаємо, як це планують забезпечити.

Про нові правила повідомили в Міністерстві цифрової трансформації

Як пояснили посадовці, “пункти незламності” обов’язково підключатимуть або до оптоволоконного інтернету за технологією xPON (працює без світла до 72 годин), або до супутникового зв’язку Starlink (працює там, де немає кабельних мереж).

“Це гарантує, що попри відключення світла ви зможете зателефонувати рідним, скористатися держпослугами та отримувати важливі новини від ДСНС”, — зазначили у Мінцифри.

У міністерстві додали, що під час масових відключень світла доступ до інтернету в пунктах був не завжди стабільним. Зокрема, проблеми з електропостачанням після російських обстрілів в Одесі показали, наскільки критично важливо мати надійний зв’язок у таких місцях.

Крім того, кожен “пункт незламності” отримає цифрову адресу, яка дозволить державі в режимі реального часу відстежувати, чи працює там інтернет. Якщо зв’язок зникне, відповідні служби зможуть оперативно відреагувати ще до того, як люди прийдуть у пункт.

Раніше Вільне Радіо повідомляло, що на підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.