Вугледарська МВА змінила виплати ветеранам: хто отримає допомогу до Дня захисників

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Вугледарська міська військова адміністрація збільшила кількість отримувачів допомоги до Дня захисників і захисниць України зі 140 до 235 людей. Водночас ветеранам, які купуватимуть житло за іпотекою, цього року спрямують на 1,4 мільйона гривень менше.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Вугледарської міської військової адміністрації Сергія Новікова від 15 вересня 2026 року. Зміни внесли до програми соціального захисту ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць на 2026-2028 роки.

Загальний бюджет програми на 2026-2028 роки не змінився — він становить майже 14,8 мільйона гривень. Із цієї суми 14 мільйонів гривень передбачили на 2026 рік.

На допомогу ветеранам з іпотекою витратять на 1,4 мільйона гривень менше

У 2026 році на допомогу ветеранам для придбання житла за іпотекою передбачили 4 мільйони гривень. Раніше на цей захід планували спрямувати 5,4 мільйона гривень.

Через зменшення фінансування кількість людей, які зможуть отримати таку допомогу, скоротили з 27 до 20.

Вивільнені 1,4 мільйона гривень Вугледарська МВА розподілила між двома іншими напрямами програми.

До Дня захисників допомогу виплатять 235 людям

На матеріальну допомогу захисникам, захисницям та ветеранам війни до Дня захисників і захисниць України у 2026 році спрямують 2,3 мільйона гривень. Раніше на ці виплати планували витратити 1,4 мільйона гривень.

Завдяки цьому кількість отримувачів збільшили зі 140 до 235 людей.

15 людей зможуть отримати компенсацію за санаторне лікування

Ще 450 тисяч гривень Вугледарська МВА спрямувала на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування.

Ці кошти зможуть отримати члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць, члени сімей загиблих ветеранів та члени сімей ветеранів. Загалом таку допомогу планують виплатити 15 людям.

Раніше окремого фінансування на цей захід у програмі не було.

У 2026 році всі три види допомоги — виплати до Дня захисників і захисниць України, підтримку ветеранів із придбанням житла за іпотекою та компенсацію санаторно-курортного лікування — фінансуватимуть з обласного бюджету.

Раніше ми розповідали, що в бюджеті Вугледарської громади ще є 17,8 млн грн на підтримку місцевих: 5,7 млн грн на допомогу переселенцям і 12,1 млн грн на підтримку військових та ветеранів.