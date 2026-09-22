У бюджеті Вугледарської громади є ще 17,8 млн грн на підтримку місцевих. Хто може отримати гроші

У Вугледарській громаді ще 17,8 млн грн можуть виділити на підтримку місцевих, якщо вони про це попросять. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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1073 переселенці з Вугледарської громади звернулися у 2026 році до керівництва ВА за фінансовою допомогою. З місцевої скарбниці їм виділили 5,7 млн грн. Окрім них, виплати отримали 58 військових із громади сумарно на понад 1 млн грн. Розповідаємо, скільки ще залишається коштів на кожну з категорій та як подати документи на допомогу.

Дані про бюджетні витрати надали журналістам Вільного Радіо у Вугледарській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

У бюджеті громади ще залишилися такі кошти:

5,7 млн грн на допомогу переселенцям;

12,1 млн грн на підтримку військових/ветеранів війни та родичів загиблих захисників.

Кількість людей, які можуть попросити про допомогу, залежить від конкретних потреб та затверджених сум за програмами підтримки.

Зазначимо, згідно з останньою редакцією бюджету Вугледарської громади, загальний розмір бюджетних видатків на цей рік сягає 143 млн грн. Тобто близько 12,4% усіх витрат з місцевої скарбниці у 2026 році заклали на підтримку переселенців та військових.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як жителям громади отримати гроші з місцевого бюджету. За посиланнями дізнавайтеся: