Наслідки російського удару по Донеччині, 7 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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1320 атак по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області зафіксувала поліція за добу 7 квітня: влучання тоді фіксували у 12 населених пунктах підконтрольної частини регіону. Загалом за добу правоохоронці повідомляють про загибель однієї цивільної людини, а також про поранення чотирьох внаслідок російських атак.

У Ясногірці загинула людина, в Олексієво-Дружківці та Торецькому є поранені

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Дружківка та Краматорськ, селища Билбасівка, Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок та Ясногірка, села Мирна Долина, Прилісне, Тетянівка, Торецьке та Хрестище.

У ніч на 8 червня, близько 23:30, російські військові скинули на Ясногірку Краматорської громади три 250-кілограмові авіабомби. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, другий — у дорожнє покриття поблизу житлової забудови, третій — на територію дошкільного закладу освіти. Через цю атаку загинув чоловік 1997 року народження. Пошкоджені щонайменше 20 об’єктів, зокрема 16 приватних осель, будівля дитячого садка та як мінімум три авто, повідомляє Краматорська міська рада.

В Олексієво-Дружківці після влучання російського FPV-дрона поранені троє цивільних. Ще одна людина постраждала у Торецькому. Обидва населені пункти належать до Дружківської громади.

По Краматорську загарбники били п’ятьма БпЛА — пошкоджені багатоквартирний будинок, заклад освіти та три цивільні авто. У Дружківці FPV-дрони пошкодили два багатоквартирні будинки. У Райгородку та Хрестищі пошкоджені по одному приватному будинку, в Олександрівці — господарська будівля, у Мирній Долині — автомобіль.

Загалом, за даними поліції, за добу руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів, з них п’ять — житлові будинки, повідомляє поліція. Зазначимо, цей перелік не містить руйнувань у Ясногірці.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Надії, Миколаївці, Билбасівці, Іверському та Різниківці.

Російські військові проводили атаки на всіх напрямках Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 17 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та у напрямку Шийківки, Лиману;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили 12 штурмів поблизу Закітного, Різниківки та у напрямку Кривої Луки, Рай-Олександрівки;

поблизу Никифорівки та у напрямку Тихонівки на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки двічі намагалися потіснити військовослужбовців ЗСУ із займаних позицій;

на Костянтинівському напрямку загарбники атакували 17 разів — поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру, Іллінівки та у напрямку Миколайпілля;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 30 штурмових дій російських сил поблизу Никанорівки, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та у напрямку Нового Донбасу, Новоолександрівки, Шевченка, Білицького, Добропілля, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зафіксувати поточну лінію фронту з Росією як найшвидший шлях до дипломатичного врегулювання війни. Він вважає, що це дозволить перевести конфлікт із гарячої фази до дипломатичної площини.