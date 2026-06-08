Фото: Офіс Президента України

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Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зафіксувати поточну лінію фронту з Росією як найшвидший шлях до дипломатичного врегулювання війни. Він вважає, що це дозволить перевести конфлікт із гарячої фази до дипломатичної площини.

Про це президент заявив під час інтерв’ю Sky News.

“Це найшвидший шлях. Звичайно, я не хочу просто заморозити конфлікт. Ми хочемо жити в Україні. Ми хочемо не просто зупинити війну, а зупинити її так, щоб вона не повернулася через забаганки якихось божевільних людей після чергової паузи.

Тому йдеться не просто про заморожування. Але найшвидший шлях — зафіксувати ситуацію, перевести її в дипломатичну площину та перейти до переговорів”, — заявив президент.

На уточнення, чи означає така позиція фактичне задоволення вимог Росії, Володимир Зеленський відповів заперечно.

“Ні, справа не лише в тому, щоб дати. Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам — повернутися. Думаю, що це важливо для нас”, — зазначив він.

Нагадаємо, ввечері 4 червня Президент України Володимир Зеленський звернувся до очільника Росії Володимира Путіна з відкритим листом, у якому запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Він закликав російську сторону до припинення вогню та визначення чіткої дати прямих переговорів.

Сам Путін незабаром відповів, що цей лист “має елементи хамства”. У листі Зеленський запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Путін відповів, що “поки не бачить сенсу”.