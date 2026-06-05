Путін назвав лист від Зеленського хамським та заявив, що поки не бачить сенсу у зустрічі

Очільник Росії Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, скриншот

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Очільник Росії Володимира Путін заявив, що лист від президента України Володимира Зеленського “має елементи хамства”. У листі Зеленський запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Путін відповів, що “поки не бачить сенсу”.

Лист українського президента Путін прокоментував під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляють російські медіа.

“Цей лист, він дійсно з елементами хамства. Це що? Це спосіб створення умов для особистої зустрічі та перемовин чи створення обставин, за яких взагалі насправді, неможливо проводити жодних особистих зустрічей? Я думаю, друге”, — заявив Путін.

На питання щодо зустрічі з Зеленським очільник РФ відповів: “поки не бачу сенсу”.

Що відомо про відкритий лист Зеленського Путіну

Ввечері 4 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до Путіна з відкритим листом, у якому запропонував зустріч і перемовини щодо врегулювання відкритої війни.

“Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру. Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч”, — йдеться у листі президента Зеленського.

Нагадаємо, 5 червня 2026 року Україна та Росія провели новий етап “великого обміну”. Додому повернули 185 військових і одного цивільного українця.