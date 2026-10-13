У Ясногірці з-під завалів будинку дістали фрагменти тіла людини: окупанти били по селищу 13 жовтня

Наслідки російської атаки на Ясногірку 13 жовтня. Фото: ДСНС Донеччини

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В Ясногірці Краматорської громади дістали з-під завалів будинку фрагменти тіла людини. Попередньо, йдеться про чоловіка, який загинув внаслідок російської атаки на селище 13 жовтня. Через удар окупантів також дістала поранень місцева жителька.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, війська країни-агресорки атакували Ясногірку Краматорської громади 13 жовтня — ближче до опівночі. Окупанти били по приватному сектору селища, поранень дістала жінка 1944 року народження.

Також загарбники пошкодили пʼять домівок, під завалами одного з яких опинився чоловік. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вилучили з-під уламків фрагменти тіла загиблої людини. Як уточнив представник ДСНС, їх мають ще ідентифікувати, однак, попередньо, вони належать саме цьому жителю.

Загалом в межах операції рятувальники розібрали 200 кілограмів будівельних конструкцій. Роботи офіційно завершили.

Нагадаємо, з 23 вересня в Олександрівці на місці російського авіаудару шукали тіла матері та її дитини — вони могли опинитися в епіцентрі атаки. Пошукова операція тривала вісім днів, однак знайти нічого не вдалося. Правоохоронці мають продовжити слідчі дії.