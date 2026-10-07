В Олександрівці не змогли знайти тіла матері та дитини, які могли опинитися під завалами через російську атаку 23 вересня

Наслідки авіаудару армії РФ по Олександрівці у вересні 2026 року. Ілюстративне фото: Лілія Ярошевська

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З 23 вересня в Олександрівці на місці російського авіаудару шукали тіла матері та її дитини — вони могли опинитися в епіцентрі атаки. Пошукова операція тривала вісім днів, однак знайти нічого не вдалося. Правоохоронці мають продовжити слідчі дії.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його словами, за вісім днів рятувальникам не вдалося знайти бодай фрагменти тіл матері та дитини, які могли потрапити під завали багатоповерхівки внаслідок російської атаки на Олександрівку 23 вересня. Окупанти скинули на селище чотири авіабомби — найбільше постраждав п’ятиповерховий будинок: його конструкції зруйновані повністю. Пошукову операцію завершили.

“Останній день робіт був 30 вересня, все без змін. Ми перебрали як мали змогу, але безрезультатно. Зі свого боку зробили все можливе, такі випадки вже непоодинокі, війна триває, вибухівки там було багато: це незвичайна куля, яка може влучити в тіло і ми можемо його виявити на місці будь-якої події. А коли там “КАБ-250”, у нього вибухова хвиля в тротиловому еквіваленті — 100 кілограмів вибухівки. Розриває людей навпіл.

Хоча у нас працювали й собаки, вони навчені та стикалися з подібними ситуаціями, виявляли маленькі фрагменти людей. Їх надсилали на судмедекспертизу, але там казали, що цього замало для ідентифікації. А тут тварини нічого не виявили”, — каже Балдін.

Він уточнив, що слідчі дії зі сторони правоохоронців тривають, поліціянти проводять опитування свідків та рідних. Зокрема, намагаються встановити: чи точно родина була на місці авіаудару. Раніше надзвичайники припускали, що матір та дитина могли потрапити в епіцентр атаки. Вільне Радіо звернулося по коментар до ГУНП Донецької області, однак відповіді поки не отримали.

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Як уточнили в ДСНС Донецької області, через атаку загарбників зазнали пошкоджень 42 приватні домівки, 13 багатоповерхівок, адмінбудівля, магазин, заклад освіти та сім автівок. Однак найбільше постраждав п’ятиповерховий будинок: його конструкції зруйновані повністю. Під завалами опинилися цивільні — аварійно-рятувальні роботи там тривали пʼять діб.

Надзвичайники розбирали завали, обстежували зруйновані конструкції та шукали людей. До проведення робіт залучали також кінологів. Одного цивільного вдалося врятувати, ще трьох загиблих, серед яких дитина 2015 року народження дістали з-під завалів. За цей час розібрали 333 тонни будівельних конструкцій.

Крім того, у селищі ліквідували горіння конструкцій будинку та двох легкових автомобілів на площі 120 квадратних метрів. Загалом внаслідок авіаудару загинули семеро людей, серед них дитина. Ще шестеро людей дістали поранення, серед них — малеча 2021 року народження.

Нагадаємо, під час атаки на Олександрівку 23 вересня загарбники поцілили по регіональному офісу Гуманітарної місії “Проліска”, який був у цьому селищі.