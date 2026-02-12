Закітне на мапі DeepState

На Слов’янському напрямку тривають бої в селі Закітному в Лиманській громаді, куди змогли інфільтруватися російські штурмові групи. Українські військові намагаються стабілізувати ситуацію там. Водночас на напрямку працюють спеціалізовані підрозділи загарбників, які знищують бліндажі протитанковими мінами та намагаються уникнути контакту.

Про це в ефірі “Армія TV” повідомив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін.

До Закітного російські штурмовики змогли проникнути, адже одна з ділянок річки Сіверський Донець замерза через морози. Тактика росіян, уточнюють у 81 бригаді ЗСУ, залишається незмінною: вони й надалі використовують малі штурмові групи.

“Основна їхня тактика, яка залишається незмінною, це малі групи. В лоба майже ніколи не йдуть, йдуть по флангах. Один з таких проривів був з лівого флангу. Вони перетнули річку Сіверський Донець на ділянці, яка в суворі донбаські морози примерзла. Але, ми, в принципі, цей весь відрізок, який замерз, тримаємо під контролем”, — розповів начальник відділення комунікацій 81-ої окремої аеромобільної бригади Володимир Голягін.

Він зазначив, що російські військові формують піхотні групи різних типів. Є штурмовики, завданням яких є просування до окремих точок на мапі, а є загарбники, які намагаються уникати контакту і мають на меті знищення українських бліндажів.

“Є певний підрозділ. Не буду рекламувати їх, але вони працюють в більшості по віддалених позиціях. Групи зачистки. Бігають з ТМ-ками, протитанковими мінами. В контакт вони не входять майже ніколи, тобто в стрілецькі бої. Проте в більшості випадків працюють по зачистках бліндажів. І в більшості вони закидають ТМ-ки в пусті бліндажі”, — зазначив військовий.

