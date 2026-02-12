Витрати на безпеку і громадський порядок Сіверської громади у 2026 році. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Минулого року Сіверська громада спрямувала на безпеку та громадський порядок 51% усіх видатків, і всі ці кошти пішли на протипожежний захист та рятування. У 2026 році частку безпекових витрат у проєкті бюджету зменшили майже вдвічі — до 24,8%.

Цю інформацію журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Сіверської міської військової адміністрації а також з даних порталу Open Budget.

На заходи з безпеки, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на подолання наслідків стихійних лих у Сіверській громаді в 2026 році заклали 24,8% від загального обсягу видатків. У грошах це трохи більше 14 млн грн.

Цю частку, у порівнянні з минулим роком зменшили майже вдвічі. Бо у 2025 році понад половину (51%) всіх видатків Сіверської громади спрямували на безпеку та громадський порядок. Всю суму, а це майже 96,8 млн грн, витратили на протипожежний захист та рятування.

Водночас, у міській адміністрації додали, що протягом 2026 року громада планує додатково спрямовувати на безпекову сферу кошти вільного залишку бюджету, а також використовувати фінансування з обласного бюджету. Тобто фактичні витрати на безпеку можуть зрости вже під час виконання бюджету.

Крім того, вже в останніх змінах бюджет громади збільшився до 67 млн грн.

Додамо, що безпекова ситуація в громаді за останній рік сильно змінилася, що теж вплинуло на формування бюджету.

Для довідки: Початок 2025 року на Сіверському напрямку залишався стабільним, але з лютого лінія фронту почала рухатися на користь окупаційних сил. Спочатку щомісяця захоплювали лише невеликі ділянки — від 1 до 2,5 км², або просування взагалі не було, як у січні та квітні. Але з травня окупанти почали накопичувати сили для наступу на Сіверськ. Підготовка тривала до червня. Після цього темпи захоплення територій зросли в кілька разів і сягали від 23 до 54 км² на місяць. Активність російських військ залишалася високою й у вересні — з того часу вони наполегливо наступали на місто. Бої за Сіверськ тривали всю осінь. Російські війська захопили більшість Серебрянського лісу й у грудні змогли увійти до міста. 23 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли із Сіверська. На такий крок пішли для збереження життів бійців, адже окупанти мали перевагу в живій силі та техніці. Вони не обмежилися окупацією міста та продовжили наступ.

Попри скорочення частки безпекових видатків, перерозподілу коштів з цього або іншого напрямків на користь соціальної сфери не передбачили.

Нагадаємо, що в нашому матеріалі можна прочитати, що заклали у бюджет Сіверської громади на 2026 рік. Цього року громада знову житиме за дотаційним бюджетом, який майже повністю залежить від державних трансфертів.






