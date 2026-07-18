Ілюстративне фото: Центр надання адміністративних послуг

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Найближчі п’ять днів у нічний час у мобільному застосунку “Резерв+” проводитимуть технічні роботи. У цей період можливі короткочасні перебої в роботі окремих сервісів, тому користувачам рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що застосунок загалом працюватиме у звичайному режимі, а технічні роботи триватимуть недовго.

“Якщо ви військовозобов’язаний, маєте відстрочку або бронювання та плануєте перетинати державний кордон вночі або маєте підстави для пересування під час комендантської години, рекомендуємо про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Технічні роботи будуть короткостроковими й триватимуть 1-2 години в нічний час”, — пояснили в Міноборони.

Щоб зберегти документ, потрібно натиснути кнопку “+” на головному екрані застосунку та обрати пункт “Завантажити PDF”. У Міноборони також рекомендують за можливості роздрукувати документ.

Раніше ми писали, що Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ.