Уряд призначив Євгенія Хмару в.о. Міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово в.о. Міністра закордонних справ

Євгеній Хмара та Андрій Сибіга, колаж: Вільне Радіо

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Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків Міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Т. в. о. обов’язків Міністра оборони став Євгеній Хмара, т. в. о. обов’язків Міністра закордонних справ – Андрій Сибіга.

“Реорганізовуємо також структуру міністерств відповідно до рішень парламенту. Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту”, — зазначив Корецький.



16 липня президент України Володимир Зеленський подав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Це сталося після відставки міністра оборони України Михайла Федорова. У відповідь на звільнення Федорова українці розпочали акції протесту у різних регіонах України та закордоном.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада провела голосування за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Новим главою уряду став ексочільник “Укрнафти” — прем’єр-міністр Сергій Корецький. Водночас кандидатури на Міноборони та МЗС поки тоді відклали. Тим часом пʼятьох міністрів перепризначили.