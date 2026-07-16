Зеленський подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України: що про нього відомо

Євген Хмара. Фото: пресслужба СБУ

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Президент України Володимир Зеленський подасть кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Глава держави вже доручив йому виконувати обов’язки глави відомства.

Про це він написав у своїх соціальних мережах.

За словами президента, Євгеній Хмара здобув “великий, багато в чому безпрецедентний досвід” у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому, як каже Зеленський, має зосереджуватись оборона України у війні.

“Звісно, ми продовжимо реалізовувати всі активні програми для розвитку і зміцнення наших Сил оборони, від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами”, — зазначив глава держави.

Він також вважає, що в сучасних умовах “реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій “Альфа” Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України”.

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Окрім цього, Володимир Зеленський заявив, що доручив Хмарі виконувати обовʼязки міністра, а згодом буде звертатися до парламентарів за підтримкою його на посаду міністра оборони.

Що відомо про Євгена Хмару

Євген Хмара – військовий, генерал-майор, тимчасовий виконувач обовʼязків голови Служби безпеки України з 5 січня 2026 року. 14 квітня 2023 року – указом президента Володимира Зеленського – його призначили начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

З початку відкритого вторгнення Росії в Україну Хмара безпосередньо брав участь у бойових та спеціальних операціях служби. Його залучали до операцій зі звільнення територій Київської області від загарбників. Після цього чоловік виконував бойові завдання на території Донецької області.

У 2023 році Євген Хмара керував спеціальною операцією зі звільнення острова Зміїний від російських військ.

Окрім цього, Хмара має низку відомчих та державних нагород:

Відзнака президента України “За участь в антитерористичній операції” (2016);

Медаль “За військову службу Україні” (2019);

Орден “За мужність” III ступеня (2023);

Орден Богдана Хмельницького III ступеня (2023), II ступеня (2024), І ступеня (2024);

Відзнака президента України “Хрест бойових заслуг” (2025).

Нагадаємо, 16 липня в Києві та низці інших України розпочалися мітинги на підтримку міністра оборони Михайла Федорова, який днем раніше підтвердив чутки про своє звільнення з посади. Сам він пов’язав рішення про заміну з ультиматумом головнокомандувача Олександра Сирського.