Прийом громадян у Центрі підтримки. Ілюстративне фото: Facebook/Торецька міська військово-цивільна адміністрація

З 13 по 17 жовтня жителів Торецької громади прийматимуть фахівці соцзахисту у Києві та у Кременчуці. А 14 та 16 жовтня прийоми проведуть у Дніпрі. Розповідаємо, хто може звернутися по допомогу та в які години працюватимуть спеціалісти.

Про прийом жителів Торецької громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Так, фахівці соцзахисту Торецької громади прийматимуть:

з 13 по 17 жовтня з 10:00 до 14:00 — у гуманітарному просторі “Центр життєстійкості Торецької громади” в Оболонському районі у Києві;

14 та 16 жовтня з 10:00 до 12:00 — у культурному просторі Торецької громади в центральному районі Дніпра;

з 13 по 17 жовтня з 10:00 до 14:00 — у центрі підтримки мешканців Торецької громади в Крюківському районі Кременчука.

Спеціалісти допомагатимуть таким категоріям громадян:

переселенцям, які перебувають у складних життєвих обставинах, обумовлених хворобою;

сім’ям, у яких виховують дітей з інвалідністю;

цивільним, які дістали поранення внаслідок бойових дій;

членам сімей загиблих захисників та захисниць України;

військовим із Торецької громади, яких призвали на службу під час мобілізації або за контрактом після 1 січня 2024 року;

дітям — щодо оздоровлення та відпочинку у 2025 році.

Із запитаннями щодо прийомів радять телефонувати у робочі дні з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.

Нагадаємо, за понад 14 місяців боїв на Торецькому напрямку російські війська втратили 60 тисяч людей. Українські захисники запевняють: просування, яких досягли окупанти, неспівмірні з втраченою піхотою.