З 13 по 17 жовтня жителів Торецької громади прийматимуть фахівці соцзахисту у Києві та у Кременчуці. А 14 та 16 жовтня прийоми проведуть у Дніпрі. Розповідаємо, хто може звернутися по допомогу та в які години працюватимуть спеціалісти.
Про прийом жителів Торецької громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.
Так, фахівці соцзахисту Торецької громади прийматимуть:
з 13 по 17 жовтня з 10:00 до 14:00 — у гуманітарному просторі “Центр життєстійкості Торецької громади” в Оболонському районі у Києві;
14 та 16 жовтня з 10:00 до 12:00 — у культурному просторі Торецької громади в центральному районі Дніпра;
з 13 по 17 жовтня з 10:00 до 14:00 — у центрі підтримки мешканців Торецької громади в Крюківському районі Кременчука.
Спеціалісти допомагатимуть таким категоріям громадян:
переселенцям, які перебувають у складних життєвих обставинах, обумовлених хворобою;
сім’ям, у яких виховують дітей з інвалідністю;
цивільним, які дістали поранення внаслідок бойових дій;
членам сімей загиблих захисників та захисниць України;
військовим із Торецької громади, яких призвали на службу під час мобілізації або за контрактом після 1 січня 2024 року;
дітям — щодо оздоровлення та відпочинку у 2025 році.
Із запитаннями щодо прийомів радять телефонувати у робочі дні з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.