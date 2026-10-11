Прийом жителів Марʼїнської громади у Жовтих Водах 12 жовтня: як записатися

Начальник Марʼїнської міської військової адміністрації. Фото: Марʼїнська МВА

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У понеділок, 12 жовтня, жителі Марʼїнської громади зможуть особисто звернутися до керівництва міської військової адміністрації у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Прийом проведуть начальник МВА Юрій Григулець, його заступник та фахівці соціального захисту. Через безпекову ситуацію потрапити на зустріч можна лише за попереднім записом.

Про це повідомили у Марʼїнській міській військовій адміністрації.

Виїзний прийом відбудеться 12 жовтня 2026 року в гуманітарному хабі Марʼїнської МВА у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

Із жителями громади зустрінуться начальник військової адміністрації Юрій Григулець та його заступник Олександр Вілітко.

До прийому також долучаться керівники структурних підрозділів адміністрації та спеціалісти управління соціального захисту населення.

Через безпекову ситуацію прийом проводитимуть лише за попереднім записом.

Щоб записатися та дізнатися точний час і адресу зустрічі, необхідно зателефонувати за одним із номерів:

099 635 56 24;

050 920 30 78.

У військовій адміністрації не уточнили години проведення прийому та адресу гуманітарного хабу в оголошенні. Цю інформацію можна отримати під час запису.

Додамо, що наступного тижня у пʼяти містах України проведуть виїзні прийоми для переселенців зі Словʼянської громади. Вони заплановані у Харкові, Полтаві, Івано-Франківську та Дніпрі. У двох містах із переселенцями зустрінеться безпосередньо начальник Словʼянської МВА Вадим Лях. Для участі необхідно попередньо записатися.