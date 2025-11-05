У зоні примусової евакуації Донецької області залишаються 600 дітей: скільки вивезли за тиждень

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: МВС

За останній тиждень із зони примусової евакуації Донецької області вдалося вивезти ще близько 100 неповнолітніх. Однак рівно 600 дітей поки не покинули небезпеку.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває у населених пунктах двох громад Донецької області. Нині там залишаються 600 дітей, зокрема:

Криворізька громада — 3 дитини у Завидо-Кудашевому;

Дружківська громада — 597 дітей у Дружківці.

За останній тиждень — з 29 жовтня по 5 листопада — з небезпеки вдалося евакуювати ще 101 неповнолітнього, каже Рижкова. Так, малечу вивозили з Дружківки.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 199 тисяч людей, з яких 13 337 — діти. У зоні активних бойових дій загалом 20 громад, де мешкають 15,5 тисячі цивільних, дітей немає.

Нагадаємо, екіпаж “Білого Янгола” вивіз з Олексієво-Дружківки родину з двома дітьми. Про евакуацію правоохоронців попросила мати, адже лінія фронту рухалася до селища, тож там ставало дедалі небезпечно.