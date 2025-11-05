Евакуація дітей з Олексієво-Дружківки. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Екіпаж “Білого Янгола” вивезли з Олексієво-Дружківки родину з двома дітьми. Про евакуацію правоохоронців попросила мати, адже лінія фронту рухалася до селища, тож там ставало дедалі небезпечно.

Про це розповіли у ГУНП Донецької області.

Олексієво-Дружківка — один з населених пунктів Дружківської громади, де тривала примусова евакуація дітей з літа 2025-го. На кінець жовтня влада Донеччини звітувала, що у населеному пункті не залишилося неповнолітніх.

Однак днями екіпаж “Білого Янгола” допоміг виїхати з селища матері з двома дітьми — 11 та 17 років. Як розповіли правоохоронці, через вибухи малеча давно навчалися онлайн та майже не виходила з дому.

Оселя родини знаходилася в частині Олексієво-Дружківки, що найближча до Костянтинівки. Поступово лінія фронту наближалася до населеного пункту.

“Нам добре чути, як бомблять Костянтинівку. Останнім часом обстрілюють удень”, — розповіла жінка.

Поліціянти уточнили, що під час евакуації була ясною — це ускладнювало рятівну операцію, оскільки екіпаж могли помітити російські дрони. Втім, вони дотрималися всіх заходів безпеки й доставили сім’ю до безпечного місця.

Нині матір та діти вирушать до більш безпечного регіону.

За даними правоохоронців, на листопад 2025-го в Олексієво-Дружківці залишаються понад дві тисячі людей. Війська країни-агресорки активну б’ють по селищу з артилерії. Місцевих закликають “не чекати останнього моменту” та виїхати.

Нагадаємо, наприкінці жовтня виявили одну дитину в селі Гришиному Покровської громади.