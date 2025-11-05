Підтримати
З Олексієво-Дружківки евакуювали родину з двома дітьми (деталі)

Богдан Комаровський
Екіпаж “Білого Янгола” вивезли з Олексієво-Дружківки родину з двома дітьми. Про евакуацію правоохоронців попросила мати, адже лінія фронту рухалася до селища, тож там ставало дедалі небезпечно. 

Про це розповіли у ГУНП Донецької області. 

Олексієво-Дружківка — один з населених пунктів Дружківської громади, де тривала примусова евакуація дітей з літа 2025-го. На кінець жовтня влада Донеччини звітувала, що у населеному пункті не залишилося неповнолітніх

Однак днями екіпаж “Білого Янгола” допоміг виїхати з селища матері з двома дітьми — 11 та 17 років. Як розповіли правоохоронці, через вибухи малеча давно навчалися онлайн та майже не виходила з дому.

Оселя родини знаходилася в частині Олексієво-Дружківки, що найближча до Костянтинівки. Поступово лінія фронту наближалася до населеного пункту. 

“Нам добре чути, як бомблять Костянтинівку. Останнім часом обстрілюють удень”, — розповіла жінка. 

Поліціянти уточнили, що під час евакуації була ясною — це ускладнювало рятівну операцію, оскільки екіпаж могли помітити російські дрони. Втім, вони дотрималися всіх заходів безпеки й доставили сім’ю до безпечного місця.

Нині матір та діти вирушать до більш безпечного регіону. 

За даними правоохоронців, на листопад 2025-го в Олексієво-Дружківці залишаються понад дві тисячі людей. Війська країни-агресорки активну б’ють по селищу з артилерії. Місцевих закликають “не чекати останнього моменту” та виїхати. 

Нагадаємо, наприкінці жовтня виявили одну дитину в селі Гришиному Покровської громади.

