Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

За останній тиждень, від 23 по 29 жовтня, із зони примусової евакуації в Донецькій області вдалося вивезти ще 131 дитину, всіх забрали з Дружківки. Втім, ще 701 дитина поки не покинула небезпеки.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За даними ДонОДА, станом на 29 жовтня на Донеччині залишилося два населені пункти з примусовою евакуацією, де досі є діти. Зокрема:

у селі Завидо-Кудашеве Криворізької громади залишаються три дитини (всі вони — члени однієї сім’ї);

у місті Дружківка є 698 дітей у 574 сім’ях.

Станом на вечір 28 жовтня кількість евакуйованих жителів Донеччини вже перевищила 1 мільйон 311 тисяч людей.

Нагадаємо, протягом останнього тижня у Покровську, звідки, за офіційними даними, вивезли всіх дітей, виявили ще чотирьох неповнолітніх. Попри проблеми зі зв’язком в охопленому боями місті, сім’я залишалася на зв’язку, зокрема відвідувала онлайн-заняття