У зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 118 дітей: де їх найбільше

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: Національна поліція

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На початок серпня 2026-го на підконтрольній Україні території Донецької області досі залишаються 6 176 дітей. З них 118 неповнолітніх — у населених пунктах, де вже діє обовʼязкова евакуація.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з 16 населених пунктів чотирьох громад області — на початок серпня 2026-го там залишаються 118 неповнолітніх. Зокрема, найбільше малечі залишається в окремих районах Слов’янська — 81 дитина. У решті така ситуація:

окремі вулиці Краматорської громади — 25 дітей;

Миколаївська громада — 2 дитини;

Новодонецька громада — 10 дітей.

За минулий тиждень із небезпечних територій вдалося вивезти 52 дітей із 38 родин. Зокрема, з Краматорської громади евакуювали 17 дітей, з окремих районів Слов’янська — 20 дітей, а з Новодонецької громади — 15 дітей.

Загалом протягом липня з Донеччини евакуювали 285 дітей із 233 сімей.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 115 тисяч людей, з яких близько 6,1 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 12 тисяч цивільних, серед яких двоє — діти у Миколаївській громаді.

“Війна не залишає шансів для зволікання. Просимо не чекати критичного моменту, коли рятувати буде вже пізно. Діти не мають звикати до вибухів, страх, підвали та постійна небезпека руйнують їхнє майбутнє. Зробіть правильний крок та, будь ласка, виїжджайте”, — закликала жителів області начальниця служби у справах дітей Рижакова.

Нагадаємо, у Краматорській громаді розширили перелік територій, де запроваджують примусову евакуацію дітей із батьками або іншими законними представниками. З цих населених пунктів та районів мають вивезти ще 525 дітей.