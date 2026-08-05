Евакуація дітей з Донеччини. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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У Краматорській громаді розширили перелік територій, де запроваджують примусову евакуацію дітей із батьками або іншими законними представниками. Із цих населених пунктів та районів мають вивезти ще 525 дітей.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Дмитро Петлін.

За його словами, відповідне рішення 5 серпня ухвалила обласна Рада оборони.

До переліку увійшло селище Красноторка, де станом на 4 серпня залишалися 59 дітей.

Також примусову евакуацію поширили на все селище Біленьке. Раніше вона діяла лише для частини населеного пункту.

Крім цього, евакуація стосуватиметься окремих районів Краматорська — Лазурного, Красногірки та частини Доманського.

Загалом із цих територій планують евакуювати 525 дітей. Розпочати новий етап евакуації мають уже 6 серпня.

Нагадаємо, 4 серпня російська армія завдала авіаудару по 14-поверхівці в Краматорську. Через атаку загинула одна людина, ще 27 дістали поранень. Загалом того дня місто пережило 12 російських ударів, які пошкодили житлові будинки, заклади освіти, магазини та інші об’єкти.