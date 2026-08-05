Пошуково-рятувальна операція на місці удару по Краматорську. Фото: ДСНС

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Рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів на місці вчорашнього удару авіабомбами по 14-поверховому будинку. Таким чином, загалом внаслідок тієї атаки загинула одна людина, поранень зазнали 27.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Пошуково-рятувальну операцію на місці удару по будинку вже завершили, вона загалом тривала близько 20 годин. Загалом рятувальники спільно з комунальниками розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Пожежу, яка почалася в будинку після влучання, також ліквідували.

За даними обласного управління поліції, російська армія била по місту за минулу добу 12 разів: двома 500-кілограмовими авіабомбами та дронами різного типу. Пошкоджені сім багатоквартирних та один приватний будинок, два заклади освіти, два магазини, ресторан, відділення банку, відділення логістичної компанії, пральня, котельня, об’єкт інфраструктури, господарська споруда, садове товариство, близько 20 автомобілів.

Нагадаємо, на тлі посилення російських обстрілів Краматорська станція переливання повідомила про гостру нестачу донорської крові, яку використовують для лікування поранених, важкохворих пацієнтів та людей, які потребують невідкладної допомоги по всій Донеччині.