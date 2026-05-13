Евакуація дітей з Донеччини. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

На травень 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 22 дитини. Найбільше — в окремих районах Словʼянська, де востаннє запровадили обовʼязковий виїзд.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

За його даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з чотирьох населених пунктів стількох же громад Донецької області. Нині там залишається не менш як 22 дитини, зокрема:

Дружківська громада — 2 дітей у Дружківці;

Андріївська громада — 3 дитини у Сергіївці;

Миколаївська громада — загалом 4 дітей у Миколаївці;

окремі райони Словʼянська — 13 дітей.

Як уточнив Петлін, від початку травня 2026-го Донецьку область покинули більш як 5 тисяч жителів, з яких 487 були дітьми. Найбільше — з Краматорська, Словʼянської, Дружківської, Миколаївської, Святогірської та Костянтинівської громад.

Нині на підконтрольній уряду України частині регіону загалом залишаються понад 154 тисячі людей, з яких близько 8,8 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають 18 тисяч цивільних, серед яких 6 дітей — у Дружківській та Миколаївській громадах.

Нагадаємо, евакуаційна група “Фенікс” вивезла із прифронтових Дружківки та Маяків ще чотирьох людей. Серед врятованих є дві дитини, одна з яких народилася у 2024-му. Їх доставили у більш безпечне місце.