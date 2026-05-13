З Дружківки та Маяків евакуювали ще чотирьох людей, серед них — дві дитини

Евакуаційна група “Фенікс” вивезла із прифронтових Дружківки та Маяків ще чотирьох людей. Серед врятованих є дві дитини, одна з яких народилася у 2024-му. Їх доставили у більш безпечне місце.
Про це повідомили у ДСНС Донецької області.
Там розповіли, що упродовж минулої доби, 12 травня, евакуаційній групі “Фенікс” вдалося заїхати до небезпечних територій регіону — Дружківки та Маяків Святогірської громади. Звідти вони вивезли загалом чотирьох людей.
Серед евакуйованих — двоє дітей, одна з яких народилася у 2024 році. Надзвичайники допомогли родині з перевезенням необхідних речей та багажу.
У ДСНС Донецької області закликають жителів прифронтових громад не зволікати та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Нагадаємо, раніше екіпаж “Білого Янгола” вивіз із прифронтової Миколаївки пʼятьох людей віком від 51 до 68 років. А із Семенівки евакуювали родину з трьох людей — важкохвору жінку з чоловіком та сестрою. Усі врятовані нині перебувають у безпечніших регіонах України.