З Дружківки та Маяків евакуювали ще чотирьох людей, серед них — дві дитини

Евакуація з Дружківки та Маяків, травень 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Евакуаційна група “Фенікс” вивезла із прифронтових Дружківки та Маяків ще чотирьох людей. Серед врятованих є дві дитини, одна з яких народилася у 2024-му. Їх доставили у більш безпечне місце.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що упродовж минулої доби, 12 травня, евакуаційній групі “Фенікс” вдалося заїхати до небезпечних територій регіону — Дружківки та Маяків Святогірської громади. Звідти вони вивезли загалом чотирьох людей.

Серед евакуйованих — двоє дітей, одна з яких народилася у 2024 році. Надзвичайники допомогли родині з перевезенням необхідних речей та багажу.

У ДСНС Донецької області закликають жителів прифронтових громад не зволікати та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.