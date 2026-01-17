У зруйнованій Авдіївці окупанти відкрили перший банкомат російського банку. Фото з окупаційних джерел

16 січня 2026 року російський банк встановив перший банкомат у зруйнованій та окупованій Авдіївці. Загарбники стверджують, що це перший банкомат, який працює на прифронтовій території тимчасово окупованої частини Донеччини.

Про початок роботи повідомляють окупаційні джерела.

Для розміщення банкомата використали швидкомонтований модульний павільйон. Самі ж окупанти визнають, що таке рішення вимушене, адже у місті без інфраструктури неможливо відкрити повноцінне відділення банку.

Необхідність встановлення банкомата в Авдіївці нібито зумовили потреби місцевих жителів, які раніше змушені були їздити за виплатами до сусідніх окупованих міст, зокрема Донецька.

Зазначимо, підконтрольна Кремлю адміністрація з моменту окупації Авдіївки оформила місцевим жителям, які були у місті, російські паспорти та соціальні виплати. Саме для їх отримання й встановили банкомат.

За останніми даними української влади, на момент окупації у місті залишалися близько 700 місцевих жителів. Точних актуальних даних від російських джерел немає, а ті, що є, свідчать про таку саму кількість людей.

Нагадаємо, в окупованій Авдіївці у жовтні 2025 року зупинили будь-які роботи з відновлення міста. Тепер подальша доля громади залежить від того, чи можливо відбудувати Авдіївський коксохімічний завод. Якщо це буде можливо, окупанти повернуться до відновлення міста.