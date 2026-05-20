Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про нові формати військових контрактів, які нині готують в армії. Серед них — короткострокові угоди тривалістю 6–9 місяців, 10-місячні та дворічні контракти.

Про це Олександр Сирський розповів у інтерв’ю виданню “Мілітарний”.

Згідно з реформою, що нині готується у війську, контракти на 6–9 місяців будуть розраховані на військовослужбовців, які зазнали поранень та були звільнені, але хочуть повернутися до служби. Для тих, хто вже перебуває у війську, розглядають 10-місячний формат. Добровольці-новобранці зможуть укласти контракт на два роки й більше.

“Це, скоріш за все, остаточні терміни. Ті, які військові обговорювали, а ми враховували різне бачення, різні підходи. Наприклад, запровадження так званого короткого контракту – 6-9 місяців для тих військовослужбовців, які звільнилися в результаті поранень, але мають бажання заключити такий контракт”, — зазначив головнокомандувач.

Він зазначив, що військовозобов’язаних, які не укладатимуть контракти з військом, і надалі зможуть мобілізувати.

“(Тим, хто не укладе контакт, — ред.) — просто мобілізація. Особливість в тому, що всі отримують одинакові рівні грошового забезпечення і додаткові надбавки”, — підсумував Олександр Сирський.

Він також додав, що мінімальний рівень грошового забезпечення для військових в межах реформи зросте до 30 тис. грн. Додаткові надбавки передбачать насамперед для військових, які безпосередньо беруть участь в бойових діях.

Нагадаємо, на червень в Україні запланований початок армійської реформи, яка, зокрема, передбачає збільшення виплат оборонцям та впровадження нових видів контрактів. Журналісти Вільного Радіо вже писали в окремому матеріалі, що відомо про ініціативу.