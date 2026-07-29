У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, — Генштаб

У Збройних силах України перевірятимуть укомплектованість військових частин і те, наскільки справедливо командування розподіляє особовий склад між підрозділами. Також військове керівництво аналізуватиме стан бригад, полків та корпусів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там кажуть, що мета перевірки — оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків і корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами й визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення.

Зокрема, військове керівництво оцінюватиме ефективність і справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

“Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював службове розслідування, яке передбачало зняття з посади командира 93 ОМБр “Холодний Яр” Шаміля Круткова. Однак звільнення призупинили після призначення Михайла Драпатого — він наказав Круткову повертатися до управління бригадою.