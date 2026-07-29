Сирський до звільнення ініціював перевірки у 93 бригаді, яка боронить Костянтинівський напрямок, — медіа

Командир 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” Шаміль Крутков. Ілюстративне фото: "Новинарня"

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Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював службове розслідування, яке передбачало зняття з посади командира 93 ОМБр “Холодний Яр” Шаміля Круткова. Однак звільнення призупинили після призначення Михайла Драпатого — він наказав Круткову повертатися до управління бригадою.

Про це пише видання hromadske з посиланням на трьох співрозмовників в Силах оборони України.

Вони стверджують, що у 93 окремій механізованій бригаді “Холодний Яр” із травня відбувалися перевірки, які ініціював ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 19 липня він підписав акт службового розслідування, який передбачав зняття з посади командира Шаміля Круткова.

Нібито формальною підставою для звільнення Круткова стало те, що він вчасно не змінив на позиціях бійців підпорядкованого йому підрозділу — згідно з наказом Сирського, військові на позиціях не повинні перебувати понад 60 днів. Після акту повинен був бути ще наказ про звільнення, однак новопризначений головнокомандувач Михайло Драпатий призупинив цей процес.

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Він наказав командиру 93 ОМБр повертатися на службу. Зазначимо, що напередодні речник Генштабу Дмитро Лиховій офіційно підтвердив повернення Шаміля Круткова на посаду.

“У круту бригаду повернули її крутого командира — Шаміля Круткова. Тепер людина знову на своєму місці”, — писав Лиховій.

Крутков очолив 93 окрему механізовану бригаду “Холодний Яр” у листопаді 2024 року. На той час 27-річний оборонець став наймолодшим комбригом у ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни продовжують штурмувати Костянтинівку, використовуючи невеликі піхотні групи замість важкої артилерії. За словами українських військових, Сили оборони намагаються знищувати російську піхоту ще на підступах до міста.