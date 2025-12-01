Український прапор в Ставках на Донеччині. Фото: з відео Третього армійського корпусу

Українські захисники продовжують тримати позиції в Ставках та Новоселівці — це у Лиманській громаді на півночі Донецької області. Раніше про окупацію цих сіл заявили у російському Міноборони.

Про це повідомили в Третьому армійському корпусі Збройних сил України.

За їхніми даними, про захоплення Ставків та Новоселівки заявляли 20 армія та Міноборони Росії. Однак у корпусі спростовують це — в обох селищах продовжують тримати оборону 60 окрема механізована Інгулецька бригада та суміжні підрозділи.

Окупанти застосовують тактику “імітації контролю” над населеними пунктами, пояснюють військові. Зокрема, туди запускають групи із піхотинців, які мають сфотографуватися із прапором Росії для нібито підтвердження окупації.

“Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Та командири 20-ї армії Росії продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування”, — написали на сторінці корпусу.

У Третьому армійському корпусі опублікували відео із полоненими 254 полку російської армії — вони, зі слів оборонців, й брали участь в “окупації” Ставків. На камеру загарбники кажуть:

“У Ставки нас загнали під приводом того, що тут тупо російські позиції. Але це не так, українців тут море”.

“У Новоселівці нам робити немає чого. Всі загинули або в полоні. Нема чого там робити”.

Нагадаємо, російські війська невдало намагалися просунутися до Лимана зі східного флангу — це район Торського та Зарічного. Тепер вони тиснуть із півночі та півдня до міста. Оборона триває із трьох напрямків фронту.