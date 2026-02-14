Учасникам бойових дій та ветеранів з Часовоярської громади пропонують відпочити на турі до Драгобрата: як записатися

Тур на гірськолижний курорт у Драгобраті. Ілюстративне фото: TourBaza

Ветеранів ЗСУ та учасників бойових дій із Часовоярської громади запрошують на зимовий відпочинок у Карпати. Пройти реабілітацію та розважитися пропонують на гірськолижному курорті в Драгобраті. Розповідаємо, як записатися.

Про можливість повідомляє Часовоярська міська військова адміністрація.

“На вас чекає чудовий відпочинок, розважально-реабілітаційна програма, змагання та інші активності”, — пишуть у пресслужбі військової адміністрації.

З усіх питань та для запису звертайтеся до заступника начальника Часовоярської міської військової адміністрації Руслана Прийменка за телефоном: (050) 820-78-28.

