Бойовики "Востоку", які у 2014-му привʼязали волонтерку до "стовпа ганьби" в окупованому Донецьку, отримали підозри

Один із бойовиків "ДНР", який фотографувався з привʼязною до стовпа волонтеркою Іриною Довгань, серпень 2014-го. Фото: з російських джерел

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Правоохоронці повідомили про підозру громадянам Росії — учасникам незаконного збройного формування “Восток” так званої “ДНР”. За даними слідства, ще у 2014-му бойовики затримали волонтерку на окупованій частині Донеччини, а згодом незаконно утримували та допитували. Фігурантам закидають жорстоке поводження з цивільним населенням.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у серпні 2014 року бойовики незаконного збройного формування “Восток” затримали на тимчасово окупованій частині Донецької області місцеву жительку, яка займалася волонтерством. Жінку незаконно утримували в захоплених будівлях у Ясинуватій та Донецьку, де її допитували, застосовували психологічне та фізичне насильство.

Наприкінці того ж місяця потерпілу насильно доставили до одного з транспортних вузлів Донецька. Там підозрювані привʼязали її до стовпа та повісили табличку з написом: “Она убивает наших детей, агент карателей”. У такому стані жінку залишили у громадському місці. Перехожі били її, ображали та погрожували, зазначають в Офісі генпрокурора.

Крім того, двоє учасників НЗФ “Восток”, за даними слідства, завдавали потерпілій численних ударів, а один із них погрожував сексуальним насильством.

Правоохоронці кваліфікували такі дії як порушення законів та звичаїв війни й норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення. Підозрюваним закидають ч. 1 ст. 438 КК України. Інших причетних встановлюють.

Про яку волонтерку йдеться

Згадана у матеріалах слідства жінка — волонтерка з Ясинуватої Ірина Довгань, яка стала відомою на весь світ після випадкового фото, опублікованого The New York Times. У 2014 році її, загорнуту в український прапор, катували в центрі окупованого Донецька. На знімку Ірину б’ють і принижують біля так званого “стовпа ганьби” бойовики та люди, які були поруч. Фотографію зробив Маурісіо Ліма.

Коли почалася російсько-українська війна, Довгань допомагала українським військовим коштами, одягом і їжею. Разом із подругою вона возила бійцям ЗСУ їжу, медикаменти, сигарети й побутові речі. Під час передачі допомоги фотографувала, щоб звітувати перед людьми за їхні гроші. Знімки зберігалися на планшеті, який вона вирішила вивезти з окупованої території у речах знайомого. Його затримали на блокпості “ДНР”, і бойовики знайшли планшет. За словами Довгань, саме це й стало причиною арешту.

Жінка потрапила у полон до терористичного батальйону “Восток”, яким командував Олександр Ходаковський. Окупанти вигадали історію, нібито вона з донькою розкидала маячки для коригування обстрілів житлових будинків і школи. Звільнили Ірину завдяки втручанню іноземних журналістів. Публікація викликала резонанс, який змусив бойовиків відпустити жінку. Фото, за словами видання, фактично врятувало їй життя.

У березні 2016 року волонтерка отримала недержавну відзнаку “Народний герой України”.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудові розслідування в справах двох жителів Донеччини, які очолили так звані Амвросіївський та Харцизький районні суди в окупації. Їм закидають колабораційну діяльність.