Удачненська громада збільшила видатки на оборону до понад 11 млн грн: на що підуть гроші

Ілюстративне фото: Віталій Солоний / АрміяInform

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Удачненська селищна військова адміністрація у вересні збільшила видатки на оборону майже на 3,2 мільйона гривень. Тепер у бюджеті громади на 2026 рік на підтримку військових, СБУ, поліції та заходи з оборони області передбачили понад 11,2 мільйона гривень. Це приблизно шоста частина усіх запланованих видатків громади.

Відповідні зміни затвердив начальник Удачненської селищної військової адміністрації Валерій Дугельний розпорядженням від 21 вересня 2026 року. Це вже дванадцяте коригування бюджету громади з початку року.

Майже 7 мільйонів гривень громада спрямує до обласного бюджету на заходи з оборони та захисту території Донецької області. У вересні цю суму збільшили майже на 2,7 мільйона гривень. До змін на цю потребу передбачали 4,3 мільйона гривень.

Ще 4,2 мільйона гривень у бюджеті передбачили на підтримку окремих підрозділів.

З них:

1 мільйон гривень — військовій частині ЗСУ на запчастини та ремонт озброєння і техніки, FPV-дрони та комплектуючі до них, обладнання для пілотів дронів і засоби зв’язку;

700 тисяч гривень — Головному управлінню СБУ в Донецькій та Луганській областях на запчастини для службових автомобілів, інструменти, комп’ютерну техніку, засоби автономного живлення та зв’язку;

500 тисяч гривень — військовій частині ЗСУ на безпілотники;

500 тисяч гривень — поліції Донецької області на захищені планшети;

500 тисяч гривень — військовій частині ЗСУ на спецтехніку замість екскаватора, який безповоротно втратили;

500 тисяч гривень — десантно-штурмовому батальйону на квадроцикл;

360 тисяч гривень — військовій частині Нацгвардії на інверторні генератори;

200 тисяч гривень — військовій частині ЗСУ на засоби радіоелектронної боротьби.

У вересні до бюджету додали лише одну з цих позицій — 500 тисяч гривень на квадроцикл для десантно-штурмового батальйону. Решту видатків на підтримку підрозділів передбачили раніше.

Загалом після вересневих змін видатки бюджету Удачненської громади на 2026 рік зросли з 58 мільйонів до 66,8 мільйона гривень. Окрім оборони, понад 5 мільйонів гривень додали на освіту за рахунок збільшення освітньої субвенції з державного бюджету. Власні надходження громади становлять лише 8,5 мільйона гривень, решта доходів — дотації та субвенції з державного й обласного бюджетів.

Нагадаємо, за весь час дії програми “єВідновлення” жителям Удачненської громади погодили 492 житлові сертифікати за знищені домівки на понад 755 мільйонів гривень. Ще 32 заяви вже схвалила місцева комісія, але їх мають погодити в Міністерстві фінансів.