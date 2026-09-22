Щонайменше 492 жителям Удачненської громади погодили компенсації за зруйновані домівки

Знищена домівка та “єВідновлення”. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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Упродовж дії програми “єВідновлення” жителям громади вирішили надати 492 житлові сертифікати. Ще 32 заяви ще погоджують у Міністерстві фінансів. Яку суму компенсацій за зруйновані домівки мають виплатити жителям загалом, розповідаємо в матеріалі.

Про кількість рішень і суми виплат за ними в інтервʼю журналістам Вільного Радіо розповів начальник Удачненської селищної військової адміністрації Валерій Дугельний.

За словами посадовця, до початку повномасштабного вторгнення в Удачненській громаді був 1161 придатний до проживання будинок. Із них 696 домівок були розташовані в Удачненському старостинському окрузі, де після двох років активних боїв майже всі будинки зруйновані.

Загалом від початку дії програми “єВідновлення” жителям громади погодили 492 житлові сертифікати за знищені оселі на понад 755,1 млн грн. Частина заявників поки чекає на ці кошти. І ще 32 сертифікати перебувають в обробці: місцева комісія вже ухвалила за ними позитивні рішення, але їх ще мають погодити в Міністерстві фінансів.

“Грубо кажучи, третю частину житлового фонду ми вже опрацювали, і люди можуть щось придбати. Тут проблема переважно в документах. Зараз активно йде відновлення договорів купівлі-продажу, встановлення права власності, спадщини — оце все. Ті, хто можуть відновити права, відновлюють і подаються”, — розповів Валерій Дугельний.

Він зазначає, що багато жителів купували будинки один в одного за розписками, тож за встановленням права власності їм подекуди доводиться звертатися до судів. Цей процес може тривати подовгу.

Як докази руйнувань заявники можуть додавати фотографії своїх будинків — частину цих світлин вони замовляють у спеціальних бізнесів. Також комісія часом звертається за якісними знімками до знайомих військових і надсилає запити в Державне космічне агентство, але в останньому їй зазвичай надають неякісні фотографії за минулі роки.

“Якість фотографій погана, то ми з них використовуємо координати для узаконення, як будинок ідентифікували. Пишемо їм листи, щоб дали актуальну інформацію. Деяким іноді така попадає, а нам писали, що вересень 2025-го — останні знімки. А що нам вересень 2025-го? У мене люди тоді ще картоплю копали. Це я фігурально кажу, бо там ще було досить багато людей. І будинки ще були цілі. Нижні села, де бої раніше почалися, хіба можна роздивитися”, — зауважує начальник ВА.

Раніше ми розповідали, що на території Удачненської громади можуть залишатися близько 20 людей, однак доля більшості з них — невідома.