В Удачненській громаді можуть залишатися близько 20 людей, доля більшості — невідома

Начальник Удачненської селищної військової адміністрації Валерій Дугельний. Фото надане посадовцем журналістам Вільного Радіо

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За даними Удачненської селищної військової адміністрації, на території охопленої бойовими діями громади продовжують залишатися близько 20 мешканців. Втім, доля більшості з них залишається невідомою: про двох мешканців Новомиколаївки, шістьох людей в Удачному та близько дев’ятьох жителів Сергіївки немає жодних відомостей.

Про це в інтерв’ю Вільному Радіо розповів начальник Удачненської селищної військової адміністрації Валерій Дугельний.

“Дві особи в селі Новомиколаївка залишилося — ми точно знаємо, що вони там лишилися, але не що з ними. На жаль, є підозра, що вони, найімовірніше, не вижили. Шість людей у селищі Удачне залишилося, теж нічого не знаємо про їхню долю. Три людини в селі Калинівка — ці, скоріше за все, живі, бо вони колись виходили, туди-сюди ходять пішки [в магазин до сусіднього села Слов’янка на Дніпропетровщині]. Приблизно девʼять осіб у селі Сергіївка залишилося — теж не знаємо, і військові нам уже нічого не доповідають, чи живі вони, чи ні, що з ними”, — заявив начальник Удачненської селищної військової адміністрації Валерій Дугельний.

Він зазначив, що окрім даних про людей, які можуть залишатися на території громади, місцева влада також має інформацію про так званих “ждунів”: до 20 людей з Удачненської громади вийшли через Покровськ на тимчасово окуповану територію.

“Дехто вже по телебаченню відзначився. А всі інші евакуювалися”, — зазначив Валерій Дугельний.

Станом на початок вторгнення на території громади фактично проживали 2 511 людей. Переважній більшості вдалося евакуюватися.

“Із такої кількості жителів у нас 20 залишилися на території, за цей час трохи людей померло, до 20 людей мирного населення у нас загинуло в результаті обстрілів, ще близько 20 втекли на російську сторону, а всі інші евакуювалися на підконтрольну. Деякі з них виїхали в європейські країни. Частина через кордон — до родичів у Росію та Білорусь, але таких 50-60, не більше”, — уточнив начальник селищної військової адміністрації.

Востаннє у представників місцевої влади була можливість фізично туди заїздити ще влітку 2025 року, тоді організована евакуація мешканців припинилася. Навіть поліцейські екіпажі “Білий янгол” не виїздили до Удачненської громади, коли фронт занадто близько до неї підійшов. Втім, навіть тоді деяким мешканцям вдалося виїхати завдяки допомозі військових.

“Коли виходили на звʼязок через військові старлінки, ми давали заявку на організації, які цим займалися, в основному на “Білих янголів”. Ті намагалися з військовими домовитися, щоб вони, якщо могли, когось кудись перекинули, перехопили й везли до транзитного центру в Павлограді. Там реєстрація й відправка. Деякі люди отак евакуювалися”, — зазначив посадовець.

Останньою датою евакуації із громади у військовій адміністрації називають 18 липня 2026 року. Тоді із Калинівки вийшли три людини (вони й передали інформацію, що у селі є інші троє людей).

Аналітики DeepState стверджують, що близько третини території громади або окремі її села вже в окупації. За картою DeepState, якою користується керівництво громади, лінія фронту проходить північною стороною селища Удачне. Села Муравка й Новомиколаївка лежать у сірій зоні, Новосергіївку захопили російські війська. Решту території, зокрема Удачне, шахтоуправління “Покровське”, Сергіївку й Калинівку, контролює Україна.

“Нам хлопці скинули фотографії з розвідувальних дронів, що робиться в тих селах, де вони залишились. Там немає жодного будинку, у тих розвалинах вижити неможливо, тим паче взимку. Навіть справа не в харчах і воді, хоча, до речі, питної води вже там немає, але можна снігу [натопити]. Просто ти не затопиш буржуйку, бо тільки де іде димок — одразу туди прилітає”, — зазначив начальник селищної військової адміністрації.

Нагадаємо, апарат Удачненської селищної ради та військової адміністрації змінив фактичну адресу свого розташування: відтепер вони працюють у будинку №62 по вулиці Васильєвській у Кам’янському Дніпропетровської області. За цією ж адресою працює хаб для переселенців із громади.