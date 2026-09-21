Де працюють Удачненська селищна рада, військова адміністрація та хаб для ВПО: адреса та контакти

Начальник Удачненської ВА Валерій Дугельний, фото: "Покровськ сіті"

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Апарат Удачненської селищної ради та військової адміністрації змінив фактичну адресу свого розташування: відтепер вони працюють у будинку №62 по вулиці Васильєвській у Кам’янському Дніпропетровської області.

Про це попередили у пресслужбі Удачненської селищної ради.

За цією адресою, зокрема, проводить особисті прийоми громадян начальник військової адміністрації Валерій Дугельний.

Зазначимо, як розповідав посадовець в інтерв’ю Вільному Радіо, за цією ж адресою у Кам’янському працює хаб для переселенців з Удачненської громади.

Листи селищна адміністрація приймає через відділення “Нової пошти” № 15 у Кам’янському. Отримувачами кореспонденції просять вказувати:

начальника СВА Валерія Дугельного, номер — 0997717439;

начальницю відділу НАП Дар’ю Олійник, номер — 0508214185.

Нагадаємо, Удачненська громада понад два роки перебуває в зоні активних боїв. Попри фактично непридатні умови для життя, там досі залишаються люди. Ті, хто виїхав, відновлюють документи й подаються на компенсації за зруйноване житло. Начальник Удачненської селищної військової адміністрації Валерій Дугельний розповів у інтерв’ю Вільному Радіо, що за тиждень до 20 жителів можуть отримати рішення щодо своїх будинків. Водночас тим, хто чекає, у громаді з житлом поки не допомагають: бюджет не дозволяє облаштувати гуртожитки, а пошук будинків у селі за програмою триває.