Під ударами енергетика, залізниця та житлові райони: скільки дронів, авіабомб і ракет Росія застосувала за тиждень

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 13 листопада 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Упродовж тижня російські війська застосували проти України понад 2300 ударних безпілотників, 1590 керованих авіабомб і 15 ракет різних типів. Лише в ніч проти 15 листопада та вранці росіяни атакували енергетичні обʼєкти у пʼяти областях, а також залізничну інфраструктуру. Відомо про 16 постраждалих. Захисту енергетики заважають, зокрема, технічні обмеження в роботі терміналів Starshield.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія за тиждень застосувала проти України понад 2300 дронів і 1590 авіабомб

За словами президента, протягом останнього тижня російська армія продовжувала масовані атаки по українських містах та інфраструктурі. Загалом окупанти застосували:

понад 2300 ударних безпілотників;

1590 авіаційних бомб;

15 ракет різних типів.

У ніч проти 15 листопада та вранці росіяни завдали ударів по енергетичних обʼєктах у Запоріжжі, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській областях.

Крім того, під атаками опинилася залізнична інфраструктура на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. Російські війська також били по Донеччині та Київщині.

За інформацією Зеленського, внаслідок цих атак постраждали 16 людей. Деталей щодо їхнього стану президент не навів.

Зеленський заявив про обмеження Starshield, які ускладнюють перехоплення російських дронів

Президент звернув увагу на проблему протидії російським ударним безпілотникам, зокрема тим, які атакують енергетичні підстанції.

За його словами, українські дрони-перехоплювачі стикаються з обмеженнями швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський стверджує, що на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) перехоплювачі втрачають звʼязок з операторами. Через це вони не можуть наздогнати швидкісні російські реактивні безпілотники.

“Росіяни ціляться по підстанціях “шахедами”. І багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях”, — заявив президент.

Він наголосив, що зняття цих обмежень важливе для захисту цивільних та енергетичної інфраструктури напередодні зими.

За словами Зеленського, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та Офіс президента отримали доручення тісно співпрацювати з американською стороною та компанією SpaceX, щоб розвʼязати цю проблему.

“Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою”, — зазначив президент.

Додамо, що за минулу добу на Донеччині під російським вогнем опинилися чотири населені пункти. Внаслідок обстрілів четверо цивільних дістали поранення — троє у Словʼянську та один у Краматорську.