Удень 15 травня росіяни обстріляли Дружківку: у місті є поранений

Надзвичайники надають допомогу пораненому жителю Дружківки. Фото: Головне управління ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У пʼятницю 15 травня 2026 року війська країни-агресорки завдали удару по Дружківці. Внаслідок атаки поранення дістав житель міста.

Про це повідомили в Головному управління ДСНС Донеччини.

Там розповіли, що на місці обстрілу надзвичайники надали домедичну допомогу постраждалому чоловіку й транспортували його до лікарні.

“Ворог продовжує вбивати мирних мешканців і знищувати населені пункти Донеччини. Не зволікайте з евакуацією та виїжджайте до більш безпечних регіонів. Подбайте про власне життя та безпеку своїх рідних”, — наголосили в ДСНС.

Раніше ми розповідали, що днями евакуаційна група “Фенікс” вивезла із прифронтових Дружківки та Маяків ще чотирьох людей. Серед врятованих є дві дитини, одна з яких народилася у 2024 році.