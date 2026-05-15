Удень 15 травня росіяни обстріляли Дружківку: у місті є поранений

У пʼятницю 15 травня 2026 року війська країни-агресорки завдали удару по Дружківці. Внаслідок атаки поранення дістав житель міста.
Про це повідомили в Головному управління ДСНС Донеччини.
Там розповіли, що на місці обстрілу надзвичайники надали домедичну допомогу постраждалому чоловіку й транспортували його до лікарні.
“Ворог продовжує вбивати мирних мешканців і знищувати населені пункти Донеччини. Не зволікайте з евакуацією та виїжджайте до більш безпечних регіонів. Подбайте про власне життя та безпеку своїх рідних”, — наголосили в ДСНС.
