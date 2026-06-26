Прифронтова Миколаївка, червень 2026 року. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

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26 червня війська країни-агресорки вчергове атакували прифронтову Миколаївку. Цього разу удар прийшовся на приватний сектор — там поранення дістав мешканець міста.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.

За словами посадовця, Миколаївка щодня потрапляє під обстріли росіян. Утім, сьогодні під час денної атаки на місто постраждав цивільний. Чоловік 1968 року народження дістав осколкові поранення спини, голови й кінцівок близько 12:00. Тоді під ударом опинився приватний сектор.

“У тій частині Миколаївки, яка була під обстрілом, він практично один був. Там людей уже дуже й дуже мало залишилося. Він не евакуювався, відмовився від виїзду”, — розповів Володимир Проскунін.

Оскільки місце обстрілу знаходиться на самому вʼїзді в Миколаївку, чоловіка вдалося доправили до лікарні у Словʼянську. Через безпекову ситуацію слідчо-оперативну групу на місце вже не спрямовували.

Що відомо про ситуацію в Миколаївці

За даними голови ВА, станом на 26 червня в Миколаївці залишаються 299 людей. Це ті жителі, які чи не щодня приходять ночувати до укриттів. Утім, на думку посадовця, там може знаходитися ще близько сотні людей.

Усі ці жителі раніше відмовлялися від евакуації. За останні два дні троє з них виявили бажання виїхати, але поки забрати їх можливості не було.

“Дорога вся на Миколаївку горіла. Там дистанційне мінування, навіть еваки не ходять. Дуже складно останні два дні. У місті майже не залишилося проїзних вулиць. Окрім мінно-вибухових загороджень, попадали багатоповерхові будинки й перекрили дороги. У Миколаївку зараз просто так не заїдеш”, — зауважив Володимир Проскунін.

Нагадаємо, 25 червня росіяни атакували Райгородок Миколаївської громади. Там FPV-дрон пошкодив амбулаторію, але поранених серед цивільних не було.