Ухвалений закон про обовʼязкову евакуацію без згоди батьків не працює — немає алгоритмів

Евакуація дітей. Колаж: Вільне Радіо

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон №12353, який мав дозволити примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків, не запрацював. Урядовці поки не напрацювали алгоритм дій, за яким малечу могли б одразу забрати у родини — для цього потрібні зміни до відповідної постанови. Як процедура працює нині — розповідаємо далі.

2 березня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12353 — документ понад рік проходив узгодження, однак навіть після підпису механізм не запрацював. Урядовці поки не напрацювали алгоритм дій, за яким малечу зможуть забрати із зони бойових дій одразу, якщо батьки відмовляються виїхати з небезпеки разом з нею. Для цього потрібні змінити до постанови №866, розповіла Вільному Радіо начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

“У ній (постанові, — ред.) має бути визначений чіткий алгоритм дій. Тобто з моменту, коли дитину вилучають й куди вона далі їде — першочерговий маршрут. На підставі яких документів все це має робитися — таке мають прописати.

Попри те, що наразі немає напрацьованих змін, органи опіки можуть застосовувати відповідне рішення та забирати дітей. Сподіваємось, що батьки розуміють наслідки, бо в такому випадку вони не зможуть побачити дитину найближчим часом. Це тривала процедура, їм треба буде довести, що вони виїхали з небезпеки, зібрати повний пакет документів”, — пояснила посадовиця.

Нині евакуювати дитину без згоди батьків можна лише за рішенням органів опіки та піклування, які спочатку мають зібрати комісію, повідомити прокуратуру та упродовж семи днів звернутися до суду — усе це втрата часу, пояснила Юлія Рижакова. Напрацьовані зміни мають спростити цю процедуру, оскільки неповнолітніх можна буде одразу вивезти з небезпеки.

Якщо механізм все ж запрацює, вилучену дитину, ймовірно, першочергово відвозитимуть до лікарні для обстеження. Паралельно з цим процесом її мають влаштувати до сімейних форм виховання: прийомні сімʼї, дитячі будинки або ж патронатні родини.

Суперечливі моменти законопроєкту №12353

В документі, який оприлюднили на сайті Верховної Ради вже після підпису президента, збереглися суперечливі моменти, про які попереджали правозахисники. Зокрема:

можливість примусової евакуації дітей без супроводу батьків. Закон дозволяє військовим адміністраціям ухвалювати рішення про примусову евакуацію малечі за письмовою пропозицією військового командування;

якщо батьки відмовляються супроводжувати дитину під час евакуації, а протягом шести місяців не просять повернути її назад — орган опіки мусить звернутися до суду, щоб позбавити їх батьківських прав;

можливість залучення до евакуації підрозділів Військової служби правопорядку у ЗСУ поряд із Національною поліцією.

Імовірно, очікувані правки так і не внесли. У підписаному президентом документі навіть збереглися технічні помилки. Так, у тексті використовують термін “жилі приміщення” замість “житлові приміщення”, як це передбачає закон “Про основні засади житлової політики”.