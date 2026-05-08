Червоні маки в пам'ять про жертв війни. Ілюстративне фото: Unsplash

У п’ятницю, 8 травня 2026 року, в Україні втретє відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Влітку 2023 року Верховна Рада визначила цю дату єдиним днем вшанування полеглих під час Другої світової війни та відзначення перемоги над німецьким націонал-соціалізмом.

Традиція відзначення завершення Другої світової війни 8 травня на державному рівні бере свій початок у 2015 році, коли президентський указ та закони про декомунізацію офіційно закріпили дві дати: 8 травня як День пам’яті та примирення (святковий, але не вихідний день) та 9 травня як День перемоги над нацизмом — вихідний день.

У 2023 році Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про перейменування дати на День пам’яті та перемоги над нацизмом. Окремим указом він визначив, що 9 травня Україна відзначає День Європи разом із Євросоюзом.

Різниця між датами відзначення дня перемоги над нацизмом у державах Європи та Радянському союзі пояснюється різницею часових поясів. Акт капітуляції Німеччини набув чинності у ніч з 8 на 9 травня 1945 року. За центральноєвропейським часом це було 8 травня о 22:43, а за московським — 9 травня о 0:43.

Символом пам’яті про Другу світову в Україні та низці європейських держав є мак пам’яті — стилізоване зображення кулі, що пройшла крізь серце, і водночас символ відродження життя на місцях боїв.

“Втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло.

На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло – теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті”, — написав президент Зеленський у своєму зверненні з нагоди свята.

Нагадаємо, попри оголошене Москвою тимчасове припинення вогню на честь святкування “Дня перемоги”, російські війська продовжили атакувати українські позиції впродовж ночі проти 8 травня. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що жодної “реальної” спроби дотриматися режиму тиші з боку Росії не було.